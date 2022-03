6

Arte en la muñeca

La firma de relojes suiza Swatch abre las puertas a una de las mayores colecciones de arte moderno y contemporáneo del mundo con la colección Swatch X Centre Pompidou. Se trata de seis obras maestras icónicas de la cultura parisina que se reinventan en relojes atrevidos que incluyen las siguientes obras: 'The Frame', de Frida Kahlo; 'Portrait of Dedi', de Amedeo Modigliani; 'Carousel y Eiffel Tower', de Robert Delaunay; 'Blue Sky', de Vassily Kandinsky, y 'Red, Blue and White', de Piet Mondrian. Precio: 100 euros. www.swatch.com.