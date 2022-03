5

Dua Lipa, acusada de plagiar a Miguel Bosé

'Levitating', uno de los temas de mayor éxito de Dua Lipa, ha vuelto a ser objeto de una acusación oficial de plagio, esta vez de la canción de 1979 'Wiggle And Giggle All Night', la misma que el español Miguel Bosé adaptó en 1980 para crear su famoso 'Don Diablo'. Esta acusación llega solo una semana después de otra similar lanzada por una banda de reggae de Florida llamada Artikal Sound System, quienes en su denuncia presentada en los juzgados de Los Ángeles (Estados Unidos) alegan que el tema de la artista británica es demasiado similar a su canción 'Live Your Life', que publicaron en 2017.