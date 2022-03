Apple lanza una nueva versión de Safari, ¿qué novedades tiene?

Apple no ceja en su empeño de ofrecer un navegador de internet que sea de lo mejor que hay en el mercado, y de esta forma competir de tú a tú con creaciones como por ejemplo Chrome o Edge. Pues bien, se acaba de lanzar una nueva versión de Safari que incluye mejoras que son bastante interesantes.

Hablamos de la iteración 141, que ya está disponible de forma de versión preliminar -Technology Preview-, por lo tanto, es una creación que está pensada para que la utilicen los desarrolladores, pero que no deja de ser una excelente forma de comprobar en lo que está trabajando la compañía de Cupertino. Por cierto, si te interesa realizar la descarga de este desarrollo, no vas a encontrar dificultad alguna en lograrlo en este enlace siempre que cumplas con los requisitos mínimos que se piden (que tenemos que decir que no son precisamente descabellados).

Estas son las grandes novedades del nuevo Safari de Apple

Uno de los grandes avances que llegarán con la nueva versión del navegador es que se mejora de manera significativa la velocidad con la que trabaja, tanto al acceder a las páginas como al reproducir contenido multimedia. Esto se consigue entre otras cosas por la implementación de dos avances en lo que tiene que ver con Web API y Web Animations, que son los grandes responsables en Safari de todo lo que tiene que ver con la carga de la información que llega desde Internet.

Pixabay

También hay importantes avances en lo que tiene que ver con la seguridad y corrección de errores. En el primero de los casos hay que destacar que se optimiza el uso de Content Security Policy, lo que evita que se tengan problemas con los ataques que se producen desde la nube. Por lo tanto, podrás utilizar el navegador de una forma mucho más segura. Aparte, hay errores que se habían detectado en el software y que se han solucionado, como pueden ser algunos que serían parte del CSS y de JavaScript, por lo que se tendrán menos problemas al cargar las webs de manera óptima (especialmente en lo que tiene que ver con el reparto de espacio, donde algunos usuarios padecían malas carga habitualmente).

¿Tiene que ser este el navegador principal?

Pues la respuesta es no. Es decir, que puedes descargar la versión de prueba de la que hablamos de Safari y usarla de forma independiente (teniendo la estable también en el equipo). Por lo tanto, probar las novedades no implica que no tengas un Safari final también disponible en el Mac que tienes. Una buena opción esta, que es posible que te anime a dar una oportunidad a la versión que incluye las nuevas mejoras que prepara Apple.