Haz más divertidas las llamadas de Google Meet: utiliza filtros faciales

Una de las cosas que siempre se intenta conseguir es que las videollamadas sean lo más divertidas posible, y en muchas ocasiones conseguirlo es de lo más complicado. Pues bien, en Google Meet es posible lograrlo gracias a que incluye algo que no muchos conocen: los filtros faciales. Te contamos cómo puedes utilizarlos.

Una de las cosas que debes tener en cuenta es que esta posibilidad no está presente en el cliente web de Google Meet, siendo las únicas plataformas en las que encontrarás los filtros faciales las aplicaciones propias de iOS y Android. El caso es que al usarlos puedes convertirte en un cactus; un perro e, incluso, un pirata. Si te atreves, es una buena forma de darle un toque diferente en las llamadas que haces tanto personales como profesionales.

Cómo utilizar los filtros en Google Meet

La verdad es que hacer esto es de lo más sencillo, y evidentemente el primer paso es que abras la aplicación Google Meet en tu teléfono o tablet. Una vez que tengas el desarrollo disponible, debes seguir los pasos que te indicamos a continuación:

Pulsa en el icono que tiene unas estrellas que hay en la imagen tuya que ves y que permite acceder a todas las opciones que la plataforma ofrece para aplicar efectos (que van desde los filtros faciales hasta desenfocar el fondo).

Ahora en la zona inferior debes desplazarte hacia la derecha hasta que veas la opción Filtros. Pulsa en ella para que accedas al siguiente paso. Ahora verás todas las posibilidades que existen y debes ir pasando todas ellas para encontrar la que más te gusta.

Cuando la encuentres, pulsa en ella y verás en la zona superior cómo queda el filtro una vez que se aplica. Para seleccionarla pulsa en OK y estarás listo

Para finalizar, utiliza el botón Unirte para comenzar con la videollamada y comprobarás que la imagen tuya cambia por la de un cactus o un pez de color azul.

Pexels

Como has podido verificar la sencillez es la nota predominante a la hora de seleccionar un filtro y, por lo tanto, en apenas un minuto podrás dar un toque mucho más divertido a las llamadas de vídeo que empleas en Google Meet. Algo que debes tener en cuenta es que el uso de esta opción no empeora la velocidad de conexión ni retarda el envío de las imágenes, por lo que no afecta para que mantengas siempre la habitual buena experiencia que se tiene al usar el servicio de la compañía propietaria de Android.