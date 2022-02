TCL presenta sus nuevas tablets 5G: portabilidad y versatilidad a precios de derribo

En la presentación de TCL durante el Mobile World Congress, pudimos ver cómo se ampliaba su catálogo de soluciones con nuevos modelos de smartphones y auriculares, pero no fue lo único que mostraron, sino que además presentaron tres nuevas tablets de la línea Tab. Estos son los TCL Tab 10 HD, Tab 10 HD 4G y Tab 10s 5G.

Como podrás suponer por el nombre de estas nuevas tablets de TCL, las diferencias entre los dos primeros mencionados solo se aprecian en la conectividad, además de algún detalle bajo el capó. En cambio, el que destaca notablemente de los tres es el 10s 5G, y a continuación te vamos a mostrar cuáles son las diferencias entre ellos para que puedas hacerte con el que más se ajuste a tus necesidades.

Todos los detalles de las TCL Tab 10 HD y 10 HD 4G

Empezando por los modelos más descafeinados y recién presentados por TCL tenemos a los Tab 10 HD y el Tab 10 HD 4G. Ambos tienen una pantalla IPS de 10,1 pulgadas, con la diferencia de que el modelo 10 HD cuenta con resolución HD+ de 1,280 x 800 y el modelo 4G llega a los 1.920 x 1.200 píxeles.

En lo que se refiere a su procesador y memoria, también comparten la misma, se trata de un SoC MediaTek MT6762 y 3GB de RAM con 32GB de memoria interna. Teniendo esto en cuenta, todo apunta a que son tablets pensadas para el uso de niños con el TCL Kids que complementa Android 11. A pesar de que solo hay una versión en cuanto a su memoria, esta se puede ampliar gracias a su ranura para tarjeta microSD, la cual puede soportar hasta 256GB extras. Además, la batería de estas tablets tiene una capacidad de 5.500 mAh, y tiene una carga de 10W.

Pero no solo comparten procesador y memoria, también sus cámaras. Tanto las traseras como las frontales son de 5 megapíxeles con lentes 3P y apertura f/2.4 y f/2.2 respectivamente. Ambas tienen conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.0, USB Tipo C y conector de auriculares. La diferencia está en el modelo 4G que ofrece esta conectividad, gracias a la cual podrás seguir conectado fuera de casa.

ampliar foto TCL Tab 10s TCL

Todos los detalles de la TCL Tab 10s

Por último tenemos al modelo más vitaminado, la TCL Tab 10s 5G con Android 12, con una pantalla IPS de 10,1 pulgadas y resolución FullHD+ de 1.920 x 1.200 píxeles. Tiene también compatibilidad con el lápiz A-Pen, el cual lo puedes adquirir por separado. Si miramos bajo el capó, nos encontramos con el SoC MediaTek MT8771 y una configuración de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno. A pesar de que solo tiene una versión, dispone de ranura para una tarjeta microSD con una capacidad máxima de 256GB.

Su batería tiene una capacidad de 8.000 mAh y una carga de 18W. Al igual que sus dos hermanos, también tiene TCL Kids, y sus cámaras son de 8 megapíxeles en la parte posterior, y de 5 MP para la selfie.

Ya que dispone de Android 12 como sistema operativo, la TCL Tab 10s 5G tiene WiFi 5, Bluetooth 5.1 y un puerto USB Tipo C. Aunque en este modelo no hay conector específico para auriculares, sino que puedes adquirir unos con USB Tipo C al comprar la tablet.

Las tres nuevas tablets de TCL llegarán de forma escalonada, en el mes de mayo tendremos en el mercado las TCL Tab 10 HD y 10 HD 4G, y el modelo más vitaminado, la TCL Tab 10s 5G aterrizará a mediados del tercer trimestre. Los precios de estas tablets son los siguientes: