Relojería y anime

La colaboración entre una manufactura de relojes suiza y una serie de anime japonesa es algo único. Se trata precisamente de lo que ha hecho la marca Zenith con Lupin The Third. Los creadores de la serie quedaron tan fascinados con El Primero tras su lanzamiento en 1969, que decidieron incluirlo en sus capítulos en dos ocasiones distintas. 50 años y dos ediciones especiales más tarde, Zenith presenta la tercera y última edición limitada de la trilogía, el Chronomaster Revival Lupin The Third - Edición final. Precio: 9.700 euros.