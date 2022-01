Por fin podrás escuchar las notas de voz de WhatsApp aunque salgas de un chat, ¿cómo?

Hasta hace poco tiempo la mayoría de usuarios de WhatsApp vinculaban el uso de las notas de voz con una práctica vinculada a los más jóvenes que, en vez de estar tecleando en pantalla un buen rato, prefieren soltar sus parrafadas de viva voz para ahorrar tiempo y esfuerzo. Pero resulta que esa comodidad se ha ido extendiendo a otros segmentos de edad que han visto esa misma utilidad, a pesar de que el receptor deba encontrarse en una situación muy concreta para poder escucharlas sin problemas.

Esas notas de voz han sufrido muchos cambios en WhatsApp en los últimos tiempos, como su interfaz, que ha mejorado para permitirnos escucharlas antes de enviarlas, o reproducirlas a diferentes velocidades para ahorrar tiempo de escucha. Por desgracia, a pesar de todos esos esfuerzos invertidos seguimos teniendo que quedarnos anclados a un chat para oírlas del tirón ya que si nos marchamos de la conversación... se detiene su reproducción.

Da igual donde vayas

Lo que han descubierto los compañeros de WABetaInfo es que desde WhatsApp están trabajando para permitirnos escuchar una nota de voz en cualquier instancia de la aplicación, de tal forma que se mantendrá la reproducción aunque salgamos de la conversación donde la recibimos. Tal y como podéis comprobar en la captura de pantalla que tenéis justo debajo.

Nuevo interfaz para las notas de voz. WABetaInfo

Lo que hará WhatsApp cuando esta actualización llegue a nuestros dispositivos es que el icono del contacto de la nota de voz, los controles de reproducción y la línea de duración se mantendrán a la vista en la parte superior de la aplicación y, ahí, estará por muchas conversaciones que visitemos o menús de la app configuremos. Como si se tratara de Spotify, Apple Music o Tidal que, aunque naveguemos por las playlist, novedades o búsquedas, el tema en curso siempre está a la vista para controlar si lo queremos detener, volver a escuchar, etc.

Además, en caso de que no lo queramos seguir escuchando, no tendremos que regresar al chat donde recibimos esa nota de voz, ya que el nuevo control ofrecerá una función para cerrarla rápidamente, gracias a esa "X" que podéis ver a la derecha de la pantalla. En conjunto, la solución adoptada por WhatsApp no es especialmente refinada, pero se centra en mejorar la usabilidad general de un tipo de contenido que, como os decíamos al principio, no solo se ha popularizado sino que ayuda a mantener la calma en las conversaciones porque transmite nítidamente el tono con el que se dicen las cosas.