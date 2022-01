Cómo encontrar un vídeo de TikTok que ya has visto

TikTok ha logrado convertirse en la web más visitada del pasado 2021, poniéndose por delante incluso de Google, una hazaña impensable, pero que a decir verdad, no nos extraña en absoluto. Y es que desde que esta aplicación se fusionó con Music.ly años atrás, ha crecido como la espuma. Son millones de usuarios los que a diario disfrutan con los increíbles vídeos que publican los diferentes creadores de contenido de la plataforma.

Eso sí, hay un problema que se ha vuelto realmente habitual. Y es que no son pocas las ocasiones en las que, estás disfrutando de un vídeo, y sin querer, actualizas el feed y lo pierdes de vista, sin la posibilidad de marcarlo con un me gusta o descargarlo. Y es que aunque sepas el nombre del usuario, cabe la posibilidad de que no lo vuelvas a encontrar por ser demasiado antiguo. Ya no hablemos de cuando se trata de un vídeo poco conocido del que no te ha dado tiempo a leer el nombre, ahí es cuando realmente lo das todo por perdido.

Pero no te preocupes, porque este es un problema que tiene solución. Esto es gracias a que el campo de búsqueda de TikTok puede encontrar los vídeos que has estado viendo. Y lo mejor es que para lograrlo, solo tienes que seguir unos fáciles pasos.

Cómo volver a ver un vídeo que ya has visto en TikTok

En primer lugar para encontrar el vídeo de TikTok que estabas viendo, es ir a la pestaña de Tendencias. Una ve te encuentres aquí, pulsa sobre la barra de búsquedas y escribe las palabras clave para a continuación pulsar en Buscar.

Cuando lo hayas hecho, toca sobre las dos líneas que tienes justo al lado de la barra de búsqueda para así poder filtrar tus búsquedas. Cuando estés aquí, el que tendrás que seleccionar es Vídeos vistos en los últimos 7 días y a continuación Enviar solicitud, de forma que TikTok te muestre cuáles han sido los vídeos que has estado viendo anteriormente.

Como seguramente ya sabes, el algoritmo de TikTok te muestra los vídeos que tengan que ver con tus gustos e intereses, a lo cual le puedes ayudar seleccionando cuáles son los vídeos que no quieres ver para que no te los muestre de nuevo. Esto está muy bien, pero teniendo en cuenta que es muy común perder un vídeo al actualizar el feed, no estaría nada mal que tuviéramos una forma más sencilla para encontrar los vídeos que estábamos viendo hace unos minutos.