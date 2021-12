Qué sistema tributario necesita España, en Foro Futuro

El próximo encuentro de Foro Futuro, el observatorio de investigación económica organizado por Cinco Días con el respaldo de Grupo Santander, planteará el sistema tributaria que necesita España.

Un encuentro que se llevará a cabo el día 15 de diciembre a las 9:00 horas en directo y que contará con la presencia de Carmen Jover, presidenta de la comisión fiscal del Colegio de Economistas de Cataluñay y profesora de UPF Barcelona School of Management. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas. Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School. Francisco Pérez, profesor emérito de Análisis Económico de la Universitat de València y director de Investigación del IVIE. Susana Malcorra, decana del IE School of Global and Public Affairs. Moderado por José Antonio Vega, director de Cinco Días.

Un grupo de expertos designado por el Gobierno presentará en febrero un informe sobre las bases en las que debe plantearse un sistema tributario que se adapte a la realidad económica de hoy, con notables diferencias en la manera de producir y de consumir sobre las de hace tan solo un par de décadas. Salvo muy contados ejercicios, las administraciones públicas mantienen un déficit crónico de ingresos que debería ser corregido para colocar sus finanzas en una senda de sostenibilidad necesaria para atender las necesidades de gasto público, pero que no interfieran negativamente en la actividad económica; más aún para que contribuyan positivamente al crecimiento.

En los próximos años la partida de los gastos públicos cogerá velocidad y puede poner en problemas la cobertura de los servicios públicos. El envejecimiento demográfico elevará el gasto en pensiones de forma muy importante en unos lustros, pero también la partida sanitaria, tato la asistencial como la farmacéutica, avanzará por las atenciones que precisará una población con creciente esperanza de vida. En paralelo, los servicios sociales también generarán nuevas demandas, aunque no a la misma velocidad, y la educación precisará de un esfuerzo inversor adicional si queremos que la cualificación de los recursos humanos esté acorde a las demandas de un mercado productivo cada vez más digitalizado.

Y para ello, las administraciones van a precisar más recursos, y habrán que buscarlos en bases imponibles generadas por las nuevas formas de producir y de consumir, procurando que no haya rendijas por las que se escapen rentas como lo hacen ahora. Habrá que buscarlas a través de los impuestos tradicionales, o de otros de nuevo cuño que estén en el debate en todo el mundo, como los medioambientales o los que graven las actividades digitales.

Todo ello es lo que debe considerar un sistema fiscal moderno que debe ser sencillo, que debe ser suficiente y que debe dejar margen para los estímulos a la actividad económica. La fiscalidad empresarial volverá a estar en el foco y precisará de consensos globales, porque las empresas se mueven en entornos globales, mientras que el ahorro y el capital deberán tener también una imposición que beneficie la localización de recursos, en vez de expulsarlos.

De todas estas cuestiones hablaremos en el nuevo debate de Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas de Cinco Días y Banco Santander, que se celebrará el día 15 de diciembre a las 9:00 de la mañana de forma telemática y que podrá seguirse en directo en Cinco Días.