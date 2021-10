3

Only You Valencia

3. Only You Valencia. Con este hotel, perteneciente al grupo Palladium, que dirige Abel Matutes, la cadena Only You Hotels sale por primera vez de Madrid para abrir su primer cinco estrellas en el centro histórico de la capital del Turia, en el emblemático edificio que acogió durante décadas al hotel Astoria Palace. Decorado por el interiorista Lázaro Rosa-Violán, cuenta con una arrocería gastronómica, una floristería y una sastrería en su interior. Cuenta con 191 habitaciones. Precio: a partir de 222 euros.