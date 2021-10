WhatsApp ofrecerá más opciones para decidir quién puede ver nuestra foto de perfil

La semana pasada os contábamos que WhatsApp estaba trabajando en añadir nuevas alternativas para configurar qué personas podían ver la última vez a la que nos conectamos, como manera de afinar un poco más y no limitar por sistema solo a los amigos, compañeros de trabajo, conocidos o familiares que guardamos en la agenda.

Es por eso que se inventaron una nueva categoría que era la de los contactos con excepciones que marcamos solo nosotros. Así que de la misma forma que WhatsApp trabajaba en esa función, lo hace ahora para otro de los elementos que marcan nuestra privacidad dentro de la aplicación: ¿a quién queremos permitir que vea nuestra imagen de perfil dentro de la app?

Pronto podrás marcar excepciones

Esta función que están desarrollando desde Facebook intenta crear una nueva categoría que se situaría entre aquellas personas que no conocemos y no tenemos guardadas en la agenda, y aquellas que sí lo están, pero que prácticamente son unos desconocidos para nosotros. Así que nos da igual, o no queremos, que tengan acceso a esa foto en la que aparece uno de nuestros hijos, o un lugar que solo reservamos para los que podemos considerar como amigos de verdad.

Nuevas funciones de ver nuestra foto de perfil. WABetaInfo

Ha sido dentro de la beta de WhatsApp para Android, con número de versión 2.21.21.2, donde se ha visto esta nueva función dentro del menú de privacidad de "Foto de perfil". Como podéis comprobar por la pantalla que tenéis justo encima, se ha añadido una cuarta opción, que es la de "Mis contactos excepto...", donde la aplicación entenderá que queremos marcar una serie de excepciones a esa regla general.

Una vez que seleccionamos esa opción, WhatsApp nos pedirá que añadamos esos contactos de la agenda a los que no queremos mostrar la imagen de nuestro perfil, uno a uno y seleccionados de todos los que almacenamos en el smartphone. Seguramente, si tenéis que marcar muchos, lo mismo es un indicador de que la agenda necesita un repaso para dejar activos solo aquellas personas con las que mantenemos en ese instante una relación mayor: ya sea personal, familiar o profesional.

De momento estos cambios no han sido anunciados para las versiones que tenemos en las tiendas digitales de IOS y Android, por lo que seguramente tarden todavía en llegar algunas semanas. Ya sabéis cómo es WhatsApp, que no suele darse demasiada prisa en lanzar todas esas funciones que aparecen en la beta y que suelen hacernos la boca agua, que se dice coloquialmente.