König declara mañana en la Audiencia sobre el 'caso Banco Popular'

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, comparecerá este jueves en el Juzgado Central Número 4 de la Audiencia Nacional, citada por el juez instructor del 'caso Popular', José Luis Calama.



La máxima mandataria de uno de los principales mecanismos europeos de resolución bancaria ha sido llamada al estrado nuevamente, para esclarecer las filtraciones a la prensa que realizó en mayo de 2017, cuya cobertura mediática pudo influir en la crisis de liquidez de la entidad entonces

presidida por Emilio Saracho con la salida de más de 5.000 millones de euros en depósitos y el posterior desplome del precio de las acciones.



Además de poder haber vulnerado los parámetros de confidencialidad exigidos por ley, tras las declaraciones de König se produjo en un tiempo récord un proceso de resolución irremediable del Banco Popular. Un banco que meses antes, coincidiendo con la salida del anterior presidente Ángel Ron, cubría el ratio regulatorio de liquidez con un exceso del 80%.



Fuentes jurídicas consultadas señalan que König tendrá que detallar, en concreto, las razones por las que desde la JUR y desde el propio FROB español (que actuaba por cuenta del organismo comunitario) no se apoyaron las medidas de incremento de la liquidez del banco impulsadas por el

Consejo de Administración durante el mandato de Ángel Ron, y que podían haber evitado la resolución del banco.



La posterior crisis de liquidez, originada por estas filtraciones, podría haber constituido la causa de la caída del banco. En este sentido, la comparecencia de König está directamente ligada con las declaraciones que el pasado 27 de mayo realizó en la misma sala el director de Resolución

del FROB, Javier Torres Riesco, quien a preguntas del juez instructor aseguró que en lo que respecta al Popular "se puso de manifiesto que en normativa y estrategias seguidas hasta entonces por la JUR, la propia estructura de instrumentos creados por los reglamentos y directivas de resolución no estaba tratado ni gestionado como para tratar una crisis de liquidez".



König deberá responder, por tanto, cómo y cuándo se activó un proceso de resolución en el que, según el propio Torres Riesco, "había claramente una insuficiencia en la norma y en los planes preparados".



Se intentará esclarecer por qué la JUR no tenía herramientas para gestionar la liquidez de un banco en apuros y por qué se produjeron declaraciones enfocadas claramente a la intervención sin estudiar otras alternativas.



Desde algunos sectores se indica que las declaraciones de König sobre Popular se consideran de las más desafortunadas de un dirigente europeo en su situación como aquella y la propia directiva de la JUR ha intentado matizar sus palabras.