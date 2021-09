Twitter también se apunta a la moda de reaccionar a los mensajes con emoticonos

Twitter ha cogido la directa y lleva unos meses metiendo cambios sin parar. Da igual si son herramientas para controlar a los trolls y modos seguros para evitarnos los disgustos de los maleducados, que al siguiente update te incluyen una sección de stories llamada fleets que, por cierto va a cerrar en breve por lo estrepitoso de su fracaso. Así que hoy tenemos otra (vieja) novedad, ¿interesante?

Es un hecho que cada vez más apps de mensajería y redes sociales recurren al uso de emoticonos con el objetivo de racionalizar las conversaciones. Reaccionar a un comentario con un emoji como podemos hacer en Facebook o Discord significa que ahorramos al chat una buena cantidad de mensajes absurdos con risas y otras reacciones que solo gastan espacio. Y no son trascendentes.

Reacciones y emojis en Twitter

Con todo lo anterior sobre la mesa, los de Jack Dorsey han pensado que lo mismo sería una forma inteligente de controlar las conversaciones añadir la posibilidad de reaccionar a un comentario dejando un emoticono. Así podemos decir que nos ha gustado, que no, que nos ha alegrado, enfadado o cualquier otra reacción emocional que podamos expresar a través de estos dibujitos. Sin duda, el timeline nos lo agradecerá porque se verá recortado (en longitud) drásticamente.

Reacciones con emoticonos en Twitter. Twitter

Desde Twitter afirman, de todos modos, que quieren añadir estas reacciones con emoticonos a los comentarios para esos instantes en los que "un simple Me gusta no es suficiente". Seguramente sea así, pero de lo que no hay duda es de que en aquellos casos en los que interactuar no es nuestro hobby, seguramente consigan sacarnos una reacción de estas más fácilmente,

Desde la red social han confesado que llegaron a la conclusión de que estas reacciones con emoticonos podía tener cabida al explorar "qué comportamientos estaban provocando un Me gusta sobrecargado en Twitter". Tras muchas indagaciones, descubrieron "que las personas estaban usando muchas soluciones para hacer algo que deseaban: expresar de manera rápida y significativa cómo se sentían acerca de un fragmento de contenido".

Esta función no es una novedad en Twitter porque ya el año pasado se filtraron algunos detalles de que estaban trabajando para incorporarla y, a nivel interno, hay evidencias que datan de 2015. Así que parece ser un viejo anhelo de una red social que muchas veces peca de un exceso de reacciones escritas. Lo mismo los emojis vienen a calmar la cosa y hacer que navegar entre tanto exabrupto sea algo más entretenido.