Spotify se inventa una interesante función que te ayuda a crear la ‘playlist’ perfecta

Hacer una playlist no es una tarea sencilla porque, quieras o no, hay que tener buena memoria para recordar todos esos temas que te gusta juntar dentro de la misma lista. Y aunque no todo el mundo es capaz de hacerlo, siempre nos podemos aprovechar de ese talento ajeno añadiendo cualquiera de las listas que hay públicas dentro de la aplicación.

Aunque si lo que queremos es crear nosotros una y que sea la mejor del mundo para nuestros oídos, o tenemos ese talento o vamos a frustrarnos muy rápido. Así que para esos casos en los que nuestra memoria no nos da para recordar qué canciones juntar dentro de la misma playlist, Spotify ha pensado que podría echarnos una mano. Un pequeño empujón así como sin querer, para que al final del proceso parezca que nosotros lo hemos hecho todo.

Guía para crear una gran playlist

El caso es que Spotify acaba de anunciar una función enfocada precisamente a esa tarea: permitirnos añadir canciones a una lista que más o menos tengan que ver, en función de nuestros gustos y de lo que habitualmente escuchamos dentro de la plataforma. Su nombre es Enhance y está comenzando a llegar a los usuarios, a los que les irá apareciendo poco a poco a medida que se distribuya a todas las cuentas, de momento solo de pago.

Crea la 'playlist' perfecta en Spotify. Spotify

Con este Enhanced activo, la plataforma agregará 30 temas distintos dentro de la lista que, para no liarnos, indicará que son aportación suya. Es decir, que si tenemos ya canciones guardadas en esa playlist no las quitará, sino que las mezclará intercalando las que cree que nos pueden interesar. Es más, para que en un futuro recordemos que esas aportaciones son suyas, adjuntará un icono especial para identificarlas inequívocamente.

Spotify siempre está buscando la forma de que no nos alejemos de su plataforma, y por eso es de las que más innova a la hora de intentar entregarle a sus usuarios lo que realmente quieren escuchar. Al fin y al cabo, si no fuera así, tardaríamos poco en cansarnos buscando algo que realmente nos atraiga. Sobre todo en el caso de aquellos suscriptores que no tienen un gusto musical muy concreto y prefieren que sea la propia plataforma la que les sorprenda. Si tienes Spotify, recuerda que estas novedades podrían tardar algunos días en estar disponible, hasta que os llegue el turno en esa cola de actualización que los suecos deben tener. Entonces, cuando lo veas, ya podrás ser el rey de las playlists.