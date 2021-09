Cómo desbloquear desde el móvil a un amigo que tengas vetado en Facebook

Ya sabemos todos cómo son las redes sociales, que las carga el diablo, y que al menor roce con alguien por cualquier tema acabamos usando ese botón nuclear que Facebook pone en nuestra mano y que tiene forma de bloqueo. Uno que, además, es permanente y borra para siempre el rastro de la otra persona en nuestro timeline particular.

Esos baneos no son tan graves porque se pueden revertir, pero es importante conocer el método para hacerlo ya que algunos usuarios, cuando quieren recuperar ese contacto a través de la red social, se encuentran con que Facebook no lo pone tan fácil. No basta con ir al perfil de ese amigo e intentar buscar la opción de desbloquearlo. No, es un poquito más complicado.

Pelillos a la mar

El desbloqueo de amigos vetados es una función que no se notifica a la otra persona que, simplemente, verá que dejamos de interactuar con ella. Con el paso del tiempo es posible que se huela que en realidad le habéis bloqueado, pero lo mismo para entonces las cosas se han reconducido. Recordad que en el momento en el que pongáis la cruz sobre la otra persona no podréis ver nada de su perfil y si intentáis desde allí desbloquearlo no podréis hacerlo.

Desbloquea a tus amigos en Facebook.

Para llevar a cabo ese perdón digital, tenéis que pulsar abajo a la derecha donde aparecerán las tres líneas horizontales. Una vez dentro, hacer scroll hacia la parte inferior hasta encontrar "Configuración y privacidad". Justo debajo se desplegará otro listado de alternativas y volvemos a tocar sobre "Configuración". Ahora, de toda la ristra de funciones que la red social nos permite manejar, nos quedamos con la de "Bloqueos", que se encuentra en el interior del apartado "Audiencia y visibilidad".

En esta última pantalla veréis a todos los usuarios que tenéis bloqueados. Lo que os servirá (de paso) para que los recordéis a todos porque, pasados unos meses, es muy posible que se os olvide que tal o cual persona ya no tiene contacto con vosotros. Como podéis ver, a la derecha de cada uno de ellos veréis el botón de "Desbloquear". Tocáis el de aquel contacto que queráis recuperar y tras confirmar un par de veces, volverá a estar visible para vosotros. Recordad que el bloqueo de esos amigos no tiene nada que ver con la posibilidad que tenéis en cualquier momento de dejar de seguir a alguien. Método, por cierto, que es mucho menos drástico y radical que el de proceder a una expulsión que viene a significar que no queremos nada con él.