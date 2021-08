Signal también se actualiza para añadir chats de noticias y audio (como Telegram)

Signal es la tercera en discordia en esta batalla por hacerse con los usuarios desencantados de WhatsApp que huyen de la presunta vigilancia de Facebook. Es por eso que desde el pasado mes de febrero, vive una vibrante fase de actualización en la que ha ido añadiendo nuevas funciones de las que adolecía. Y es que de todas las alternativas que tenemos, es la app más simple.

Eso no quita para que muchos usuarios la consideren como la mejor de todas, por su vocación sin ánimo de lucro y porque detrás hay toda una cohorte de profesionales comprometidos con la privacidad y la seguridad. Como siempre, nos movemos en el territorio de la fe porque, salvo información contraria, no podemos sino confiar ciegamente esperando que, efectivamente, toda nuestra actividad y datos no se rastreen.

Llegan los grupos de videollamdas

El caso es que con motivo de la publicación de la versión 5.22 dentro de la beta, Signal ha mostrado cómo serán lo que llama como "grupos de anuncios" y que no son otra cosa que la adaptación de los exitosos canales de noticias que tiene Telegram (y que le diferencian muchísimo de otras apps como WhatsApp). Y es que gracias a estas conversaciones, una empresa, grupos de fans e incluso instituciones, pueden informarnos de las últimas novedades sobre cualquier ámbito de interés.

Como ocurre en otras aplicaciones, desde Signal podremos crear estos canales e iniciar rápidamente un chat de voz para que todos los allí presentes participen de una charla, un debate o lo que sea. Para llevar un orden, el administrador podrá decidir quiénes pueden hablar y quiénes no, para configurar una conversación más pausada, entendible y ordenada. Signal, para esta función, podía haberse fijado en Telegram pero lo cierto es que lo ha hecho más mirando a WhatsApp, con la opción de deshabilitar los permisos para los usuarios que no sean estrictamente administradores del chat. Así, cuando no se utilicen las funciones de voz, volverá a funcionar como un grupo de anuncios como los que os describíamos más arriba.

De momento todas estas funciones han aparecido dentro de la versión beta de Android, a la espera de que se hagan efectivas en la Play Store cuanto antes. Como suele ocurrir en estos casos, tenéis disponible la APK de esta versión en varias fuentes, por si queréis echar un vistazo pero, como siempre os recordamos, mucho cuidado con descargar este tipo de archivos desde páginas sospechosas. Así os evitaréis un susto con virus y malware.