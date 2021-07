Google Drive se actualiza en Android: ya puedes controlar la velocidad de reproducción de los audios

Poco a poco los servicios en la nube van arañando funcionalidades que corresponden a aplicaciones específicas que tenemos en el móvil, la tablet o el ordenador. Es el caso por ejemplo de los archivos de vídeo, o de audio, que no hace falta ir a una app de terceros para ver o escuchar lo que dicen. Solo hay que tocar sobre el documento para que comience la reproducción desde la carpeta in the cloud.

Google Drive ha sido, hasta ahora, la que menos opciones específicas tiene para estas cosas y, no podemos negarlo, es bastante espartana en cuanto a posibilidades multimedia. Pero los de Mountain View parecen decididos a corregirlo tan pronto como sea posible, como ha sido el caso de las últimas horas donde han anunciado una interesante opción heredada de ese ecosistema podcast que está tan de moda.

Google Drive para Android

El caso es que la nube de Google se ha vestido de gala en los últimos días para recibir una actualización que podría pasar desapercibida para la mayoría de usuarios, como es la posibilidad de que al reproducir un archivo de audio (ya sea una conferencia, una reunión de trabajo, una entrevista, etc.) podamos acelerar su velocidad para tardar menos tiempo en escucharlo. Opciones prácticamente idénticas a las de ciertas apps de podcasts o, más recientemente, Netflix en sus series y películas y WhatsApp para las notas de audio.

Controles de reproducción en Drive. AndroidPolice

Con estas nuevas funciones, simplemente tendrás que tocar sobre el nuevo control de velocidad para acelerar más o menos lo que escuchamos e, incluso, ralentizarlo si se trata de tomar notas y que nos dé tiempo a escribir. Como veis, funciones muy útiles que chocan, desgraciadamente, con los pocos usuarios en todo el mundo que deben tener como referente a Google Drive como aplicación en la que gestionar audios y otro tipo de archivos similares.

Además de ese control de reproducción, desde las notas del parche de Google Drive para Android nos llegan noticias de que los controles de notificación han sufrido algunos cambios encaminados a ajustar mejor de qué queremos que nos avise la app cuando se produzca algún cambio en archivos, carpetas o contenidos. Este update está comenzando a llegar y parece ser que tienen que ver con la parte del servidor, es decir, que hasta que Google no lo active para nuestra cuenta no tendremos opción de probar sus nuevas funciones. Así que toca esperar todavía unos pocos días.