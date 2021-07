2

Sharon Stone presenta ‘The story of my wife’ en Cannes

La actriz Sharon Stone acudió este miércoles a la 74ª edición del festival de Cannes para la presentación de 'The story of my wife' (La historia de mi mujer), dirigida por Ildikó Enyedi. Lo hizo, además, atrayendo todas las miradas, pues lució un diseño de la colección de alta costura de Dolce & Gabbana que se considera uno de los mejores que han desfilado por la alfombra roja este año.