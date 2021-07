Organizaciones de consumidores piden a Europa que revise las nuevas condiciones de WhatsApp

Desde el pasado mes de enero WhatsApp está inmersa en un pequeño lío a cuenta de los cambios en su política de servicio y la privacidad de los usuarios. Un desaguisado que provocó la marcha de millones de cuentas a otras aplicaciones de la competencia y que a día de hoy sigue sin resolverse. Al menos en lo que a su ajuste dentro del ordenamiento jurídico de la Unión Europea se refiere.

Y es que son muchos los actores que se han pronunciado en contra de estos cambios que WhatsApp quiere impone manu militari. Es decir, "esto es lo que hay" y si no aceptas no podrás seguir utilizando la aplicación. De momento esas amenazas no se han concretado y ese plazo dado del 15 de mayo se mantiene en un stand-by a la espera de lo que se decida en las instancias de Bruselas y con la intención de que, de momento, se detengan completamente.

Los consumidores, a escena

El caso es que, además de algunos órganos jurídicos de ciertos países, como Alemania, en los últimos días se han unido asociaciones de consumidores que han presentado una queja formal ante las autoridades comunitarias en las que vienen a denunciar las "notificaciones persistentes, recurrentes e intrusivas que empujan a los usuarios a aceptar las actualizaciones de la política de WhatsApp".

Primer aviso de cambios en WhatsApp en enero de 2021.

Desde la Organización de consumidores Europeos (BEUC) creen que “el contenido de estas notificaciones, su naturaleza, oportunidad y repetición ejercen una presión indebida sobre los usuarios y menoscaban su libertad de elección. Como tales, son una violación de la Directiva de la UE sobre Prácticas Comerciales Desleales", en referencia a la cantidad de veces que desde WhatsApp intentan que el usuario (por cansancio) dé su consentimiento, sobre todo cuando no existe la posibilidad de no hacerlo.

Pero además de esos avisos constantes, desde BEUC quieren dejar constancia de la "opacidad de los nuevos términos y el hecho de que WhatsApp no ha logrado explicar en un lenguaje sencillo e inteligible la naturaleza de los cambios”. Para la organización, “es básicamente imposible [...] tener una idea clara de las consecuencias que los cambios de WhatsApp conllevan para su privacidad, particularmente en relación con la transferencia de sus datos personales a Facebook y otros terceros". Esa maraña de "textos ininteligibles" crea, en su opinión, una "ambigüedad [que] equivale a una infracción de la legislación sobre consumidores de la UE que obliga a las empresas a utilizar términos contractuales y comunicaciones comerciales claras y transparentes".

Desde WhatsApp, por su parte, y en declaraciones a TechCrunch, han declarado que "la acción de BEUC se basa en un malentendido del propósito y efecto de la actualización de nuestros términos de servicio. Nuestra actualización reciente explica las opciones que tienen las personas para enviar mensajes a una empresa en WhatsApp y brinda mayor transparencia sobre cómo recopilamos y usamos los datos. La actualización no amplía nuestra capacidad para compartir datos con Facebook y no afecta la privacidad de sus mensajes con amigos o familiares, en cualquier parte del mundo".