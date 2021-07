Cómo encontrar recuerdos de tus viejos coches a través del buscador de Google Fotos

Google Fotos ya no permite el almacenamiento gratuito e ilimitado por lo que es muy posible que para evitar perder todo lo que tienes subido en la nube, hayas accedido a pagar una pequeña cantidad por 100 ó 200GB. El caso es que desde hace unos meses, los de Mountain View han venido mejorando increíblemente el motor de búsqueda de su app, que es capaz de categorizar nuestros recuerdos en función de criterios como la presencia en ellos de castillos, estadios, playas, puntos geográficos, caras, etc.

Además, ese buscador es tan eficiente que podemos recibir los resultados prácticamente al instante, lo que convierte esa búsqueda, en ocasiones, en un rito bastante cercano a la magia. Ahora bien, ¿qué ocurre si nos salimos de esos criterios predeterminados y queremos aplicar uno tan específico como el de querer encontrar recuerdos de nuestro viejo coche? ¿Podemos encontrarlos fácilmente? La respuesta, cómo no, es sí.

Busca escribiendo el modelo

Puede parecer demasiado simple pero así es como funciona. Al margen de que es posible escribir "gatos" o "perros" para que os aparezcan fotos en las que posa alguno de esos animales, la inteligencia que hay detrás de Google Fotos va más allá y es sorprendente cuando se trata de identificar coches, ya que solo tenéis que hacer una búsqueda escribiendo el nombre del modelo para que os aparezcan recuerdos vinculados a él.

Busca tu viejo coche en Google Fotos.

Así las cosas, si queréis encontrar las fotos de vuestro viejo y entrañable utilitario, solo tenéis que pulsar en el botón de búsqueda (la lupa) en la parte inferior de la pantalla de la aplicación para ir al lugar donde se almacenan todas las categorizaciones de Google Fotos. Es decir, esas búsquedas por caras, puntos geográficos, etc. Nosotros nos vamos a la barra de búsqueda, arriba del todo, y escribimos el nombre del modelo del coche, del que creemos que tenemos fotos guardadas dentro de la fototeca.

A continuación veréis todos los resultados ordenados por relevancia y, lo más sorprendente, con un porcentaje de acierto realmente sorprendente. Es normal que se cuele alguna correspondencia que no tiene mucho que ver, pero al menos en aquellas en las que no se ha equivocado os servirá para recordar cómo era aquel entrañable coche y la cantidad de sitios en los que estuvo contigo. Nosotros hemos hecho la prueba con tres modelos diferentes y lo cierto es que Google Fotos nos ayudó en todos los casos a recuperar viejas imágenes de esos vehículos que ya no están con nosotros.