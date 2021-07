La oposición rechaza la reforma de pensiones que el Gobierno acordó con los agentes sociales

El Gobierno tendrá que seguir negociando, esta vez con los partidos políticos que forman el arco parlamentario, si quiere que su reforma de las pensiones pactada con sindicatos y patronal salga adelante. De momento, cuenta con el voto negativo de casi todos ellos, según lo que se ha podido observar este miércoles en la Comisión del Congreso del Pacto de Toledo, a la que acudió el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para explicar los puntos de los que consta su reforma.

“Diga hoy la verdad, ¿esta contrarreforma quién la va a pagar? ¿Los españoles del baby boom, sus hijos, sus nietos? ¿Todos? Nos mienten cuando nos ocultan la parte que queda por acordar, que es fundamental para saber dónde nos vamos a posicionar”, ha criticado Cuca Gamarra, portavoz del grupo parlamentario popular, sobre el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad que impuso el PP en 2013.

Gamarra, además, ha afeado al Gobierno no haber dialogado con los partidos para esta reforma. “No hay consenso político, la mayoría de los grupos parlamentarios hemos demostrado el desacuerdo sobre lo que ustedes traen aquí”, ha indicado la portavoz del PP después de que el ministro sacara pecho de que esta reforma es fruto del acuerdo con sindicatos y patronal. “El diálogo social no puede ser sustitutivo del Parlamento”, ha señalado en el mismo sentido que Gamarra, María Muñoz, de Ciudadanos, que mostró una posición mucho más suave al reconocer que hay puntos del acuerdo que gustan al partido naranja.

En cuanto a las medidas concretas de la reforma, las críticas de la oposición se centraron sobre todo en cómo será la herramienta que sustituirá al factor de sostenibilidad. “Nos parece bien derogar el factor de sostenibilidad. Nos parecerá mal que se nos tome el pelo si lo que se hace es tan solo cambiarle el nombre”, ha comentado por su parte Oskar Matute, de Bildu.

En respuesta a las dudas de la oposición, Escrivá ha asegurado que el nuevo mecanismo de equidad “es algo secundario”, porque, según él, la viabilidad del sistema está garantizada, pero insistió en la necesidad de derogar el factor de sostenibilidad, ya que iba a suponer un recorte progresivo de las pensiones futuras. Según cálculos de Seguridad Social, los jóvenes que hoy tienen 18 años, que se jubilarían en torno a 2070 y que tuviesen derecho a una pensión de 1.500 euros, hubiesen visto recortada su jubilación en 291 euros mensuales.

Por otra parte, Escrivá ha defendido el método actual de trabajo de búsqueda de consensos con los agentes sociales. “Los acuerdos bien engranados a los distintos niveles son absolutamente decisivos para que no ocurra lo que ocurrió con la reforma de 2013 que no tuvo recorrido. Cuando se ponen en marcha reformas que dejan de aplicarse casi de forma inmediata esto no solamente genera incertidumbre y desconcierto, sino que además supone un coste muy importante de credibilidad del país frente a las instancias internacionales”, ha indicado el ministro.