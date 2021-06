6

Universitario

Longchamp colabora con la plataforma cultural Highsnobiety para presentar la exposición Not In Paris, que se acompañará de algunos artículos de edición limitada. Es el caso del icónico bolso de viaje Le Pliage de la maison francesa. Está confeccionado con poliéster 100% reciclado, fabricado principalmente con botellas de plástico reutilizadas. El bolso tiene estampada la palabra París con un proceso de impresión por sublimación en letras verdes de estilo universitario, acompañada de la frase Not in bordada. Precio: 250 euros.