Vuelve el cine de verano a La Casa Encendida

La terraza de La Casa Encendida volverá a transformarse este verano en 'La Terraza Magnética’' con un nuevo ciclo de cine al aire libre y conciertos al atardecer todos los fines de semana de julio y agosto en una programación que girará en torno a la exposición 'Un encuentro vegetal'. Durante las sesiones de cine se proyectarán largometrajes cuyo nexo común será el mundo vegetal, como 'Aguirre, la cólera de Dios', de Werner Herzog; 'Old Joy', de Kelly Reichardt; 'Tropical Malady', de Apichatpong Weerasethakul; 'Taming in the garden', de Salomé Jashi, o 'Little Joe', de Jessica Hausner. Los conciertos de los domingos –que también se podrán seguir en el canal de Youtube de La Casa Encendida– tendrán como artistas invitados a Angélica Salvi, Ale-Hop, Bikoko, Verde Prato, Molero, Ikram Bouloum, entre otros.