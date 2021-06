3

Jeff Bezos volará al espacio en un mes

El magnate estadounidense viajará en el primer vuelo suborbital tripulado de la cápsula New Shepard de Blue Origin, la companía de transporte aeroespacial que fundó en 2000. La compañía mantiene una subasta en línea para un asiento en este primer lanzamiento tripulado. La oferta más alta actual es de 2,8 millones de dólares. La subasta concluirá el 12 de junio y la cantidad ganadora será donada al Club for the Future, la fundación educativa de Blue Origin. Unas 6.000 personas de 143 países han participado en la subasta.