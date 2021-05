El fundador de Telegram: "los iPhone no pueden competir con Android, viven en la Edad Media"

Prácticamente todos conocemos a uno de los principales fundadores de Telegram, Pável Dúrov, que no suele cortarse un pelo cuando se trata de opinar sobre cualquier tema que tiene que ver con la tecnología, y con el actual panorama de demandas entre unos y otros (Epic contra Apple), o el papel que desempeñan algunas de estas tecnológicas en un mundo donde uno de sus principales polos gira alrededor de China, con todo lo que eso significa.

Así que Pável Dúrov aprovechó un artículo publicado por el New York Times sobre "la relación de Apple con China y su participación en la vigilancia y censura a gran escala a instancias de China", para ofrecer su punto de vista y dar su opinión. Sobre todo porque pone en la mirilla de sus ataques a los de Cupertino, una empresa que no pasa por su mejor momento y a la que, como se dice vulgarmente, "a perro flaco, todo son pulgas". ¿Hay alguien que no le haya dado ya su particular tantarantán a los de Tim Cook?

El iPhone vive en la Edad Media

El fundador de Telegram ha declarado que el sistema operativo de Apple lo percibe como de la "Edad Media" y que todos aquellos que usan un iPhone son, en realidad, "esclavos digitales". Aunque eso podría parecer suficiente, hay más, como la opinión sobre ese artículo del New York Times que afirma que las políticas de Apple son muy apreciadas por "el Partido Comunista de China".

Pável Dúrov, fundador de Telegram. El País

En su canal oficial de Telegram, Pável Dúrvol fue más allá, publicando que "Apple es muy eficiente en la consecución de su modelo de negocio, que se basa en la venta de hardware obsoleto y caro a los clientes atrapados en su ecosistema". Tanto es así que "cada vez que tengo que usar un iPhone para probar nuestra aplicación iOS, siento que estoy retrocediendo a la Edad Media. Las pantallas de 60 Hz. del iPhone no pueden competir con las de 120 Hz. de los teléfonos Android modernos que admiten animaciones mucho más fluidas".

Sobre los usuarios de iPhone, afirmó que la peor parte de la tecnología de Apple no es ya que sus dispositivos sean "más torpes" o cuenten con un "hardware obsoleto", sino que quienes los usan son, básicamente, "esclavos digitales de Apple". "Solo puede usar aplicaciones que Apple le permite instalar a través de su App Store, y solo puede usar iCloud de Apple para hacer una copia de seguridad nativa de sus datos [...] No es de extrañar que el enfoque totalitario de Apple sea tan apreciado por el Partido Comunista de China que, gracias a Apple, ahora tiene un control total sobre las aplicaciones y los datos de todos sus ciudadanos que dependen de los iPhones".