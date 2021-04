Guerrero (Bankinter) reivindica la vuelta "cuanto antes" a dar un pay out del 50%

A penas una hora ha durado la junta de accionistas de Bankinter. En ella, su presidente, Pedro Guerrero, ha destacado el papel esencial que está desempeñando la banca durante la pandemia. "Todas las entidades del sector hemos trabajado al unísono para mantener el crédito a las empresas y a las familias evitando su asfixia financiera", ha dicho.



Guerrero ha recordado en la junta que esta será la última en la que Bankinter suma aún el 100% de Línea Directa, que saldrá a Bolsa el próximo 29 de abril. El presidente no ejecutivo del banco ha explicado que en los próximos días concluirá la salida a Bolsa de Línea Directa, una operación que las circunstancias impidieron poner en marcha hasta ahora y que ya cuenta con la autorización del Banco Central Europeo (BCE) y del resto de los organismos supervisores competentes.



Bankinter no va a colocar en el mercado las acciones de la aseguradora, sino que las va a repartir entre los accionistas a través de escisión, fórmula neutra fiscalmente y que permite a Bankinter mantener el nivel de sus ratios de capital.



"Lógicamente, la salida de Línea Directa del perímetro de consolidación de Bankinter tendrá influencia en nuestros resultados", ha admitido Guerrero, quien confía en que con el ritmo de crecimiento que está teniendo el banco y gracias a la fortaleza de su modelo de negocio, se recuperará en un corto periodo de tiempo y posteriormente superará el nivel de beneficios

que tenían antes de la pandemia y de la escisión de Línea Directa.



El banquero también aprovechó el acto con los accionistas para reivindicar la fortaleza de Bankinter para repartir dividendo. Ha asegurado que entiende la decisión del BCE de recomendar la restricción en el reparto de beneficios, aunque cree que ha infligido mucho daño a los valores

bancarios en Bolsa. "Creemos que ha llegado el momento de diferenciar", ha subrayado.



El banco, con cargo a los resultados del ejercicio 2020 ha distribuido el máximo permitido: un 15% de los beneficios, en total 45 millones de euros.



Guerrero ha explicado en la junta totalmente telemática que el banco espera volver "cuanto antes" a la senda de siempre, con un payout de en torno al 50%. "Será la prueba de que recuperamos la normalidad que todos estamos anhelando", ha subrayadó.



Ha destacado que Bankinter ha reforzado durante el año su solvencia y mantuvo "a raya" la morosidad. Según ha dicho, sin contabilizar las provisiones extraordinarias realizadas en previsión del deterioro económico por el Covid, su rentabilidad sobre recursos propios (ROE) habría estado claramente por encima del coste del capital.



Guerrero ha querido también señalar que su optimismo sobre Bankinter no se basa solo en sus perspectivas de negocio y en la "excelencia" de sus equipos, sino también en la profundidad de su política de sostenibilidad, así como en el trabajo de su Fundación.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, no ha podido asistir a la junta al haber dado positivo en Covid, como ha informado Guerrero en la junta de accionistas.

El presidente de Bankinter ha declarado que, "afortunadamente", se está empezado a vislumbrar la salida del túnel después de meses de pandemia y ha destacado que en esta difícil situación la banca ha estado desempeñando un papel "esencial".



Todas las entidades del sector han trabajado "al unísono" para mantener el crédito a las empresas y a las familias evitando su asfixia financiera, además de que han ampliado las moratorias decretadas por el Gobierno, ha destacado.



También ha recordado que todos los bancos han fortalecido sus balances con importantes

provisiones, que hacen más solvente al sector para afrontar el futuro postpandemia.

Guerrero ha explicado que, si algo va a permanecer, por mucho que cambie la forma de relacionarse la banca con la clientela, es la importancia de una "rigurosa" política de riesgos.



En su opinión, Bankinter en este terreno ha sido siempre "ejemplar", lo que explica que el impacto de la crisis anterior fuera mucho menor que en sus competidores y que saliera de ella con unos niveles de solvencia muy altos, como han venido reflejando los resultados de los sucesivos test de estrés a los que se ha venido sometiendo a la banca europea.