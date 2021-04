Vodafone entra en las tarifas sociales con ofertas desde 10 euros al mes

Vodafone entra en el segmento de las tarifas sociales, un ámbito en el que en el pasado entraron Orange y MásMóvil. Así, va a lanzar nuevas tarifas de conectividad móvil y en el hogar para colectivos sociales a los que la pandemia ha afectado especialmente, como los jóvenes menores de 30 años desempleados y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, ofrecerá acceso a plataformas de formación online a través de Udemy y Future Jobs Finder para su desarrollo profesional.

Esta es la primera iniciativa bajo el nuevo posicionamiento de marca de Vodafone, bautizado como Together We Can. En este contexto, Vodafone yu lanza la tarifa Heavy Yuser a un precio especial para menores de 30 años que se encuentren en búsqueda activa de empleo y que estén inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal. Esta tarifa cuenta con dos modalidades: Heavy Yuser Fifty-Fifty, que incluye 30 GB de datos móviles acumulables, gigas ilimitados en aplicaciones de redes sociales y mensajería y llamadas ilimitadas por 10 euros al mes; y Heavy Yuser + Internet, con 30GB acumulables, gigas ilimitados en aplicaciones de redes sociales y mensajería, llamadas ilimitadas y router 4G para navegar desde casa por 25 euros mensuales.

El router es autoinstalable de forma rápida y Vodafone asume los costes del equipo y su envío. Las dos se pueden contratar a través de la web y las personas que deseen acceder a ellas deberán adjuntar la documentación acreditativa de estar en situación de desempleo. Estas tarifas tendrán una vigencia de seis meses y, transcurrido ese plazo, el cliente deberá acreditar que continúa en situación de desempleo para que el precio no varíe.

A su vez, ha creado Vodafone Conectad@s, una tarifa destinada a personas beneficiarias del IMV. Por un lado, Vodafone Conectad@s incluye 15 GB y llamadas ilimitadas por 10 euros al mes; por otro, Vodafone One Conectad@s incluye 15 GB, llamadas nacionales ilimitadas y el servicio One Conecta con un router 4G por 25 euros al mes. Ambas tarifas tienen una vigencia mínima de un año, prorrogable otro año, acreditando la percepción del IMV.

La comercialización de estas tarifas sociales está abierta de forma indefinida, frente a otras empresas que han optado por establecer convocatorias.