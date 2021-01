Galicia adelanta el toque de queda a las 22:00 horas y limita la actividad social

Galicia adelanta el toque de queda a las 22:00 horas, limita la actividad de la hostelería a las 18:00 horas y la del resto de servicios a las 21:30 horas. Además, los comercios no podrán superar el 30% de su aforo. Las reuniones sociales, entre convivientes o no, serán de un máximo de cuatro personas y quedarán prohibidas también los encuentros en domicilios entre no convivientes más allá de las 18:00 horas, según ha anunciado esta mañana el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo.

La incidencia acumulada a 14 días en Galicia se sitúa en los 312,72 casos por cada 100.000 habitantes, por los 209 casos de hace una semana.