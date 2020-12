Con esta novedosa función vendrá la futura actualización Windows 10X

Microsoft se encuentra en pleno desarrollo de su nuevo sistema Windows 10X. Este es un software que convivirá con el actual Windows 10, pero con mejoras y cambios significantes entre los dos.

Windows 10x no es una versión ampliada de Windows 10, como su propio nombre puede dejarnos intuir. No es una actualización del sistema operativo que recibiremos en nuestros ordenadores pasados unos meses y no va a sustituir a la versión que conocemos. No es un reemplazo al sistema actual que conocemos para sobremesas aunque sí con similitudes

Entre las muchas novedades que tendrá, hay una que puede que resuelva uno de los principales problemas actuales de Windows 10. En la actualidad, una gran mayoría de los ordenadores portátiles tardan varios segundos en despertar del modo suspensión. Además, durante el mismo, no descargan correos electrónicos ni actualizaciones de en segundo plano.

Windows 10X Microsoft

Es por ello, que parece que Windows 10X también se enviará con la característica Modern Standby para habilitar esa experiencia instantánea y siempre conectada. Como ya sabréis, Windows 10X es un nuevo sistema operativo construido sobre el sistema operativo Windows Core y se espera que esté disponible entre marzo y junio de 2021.

Windows 10X y su nuevo modo de suspensión

Una actualización de su documentación para desarrolladores ha confirmado que la la compañía ha añadido un nuevo modo de espera en Windows 10X. De forma simplificada, en Windows 10X esta experiencia del modo suspensión avanzado podría ser similar a la forma en que funcionan los teléfonos móviles. Así, el propio sistema descarga los correos electrónicos, buscará actualizaciones y o actualizará el contenido de las aplicaciones web progresivas cuando está suspendido. Como os podréis imaginar, incluso con el PC suspendido, este seguirá conectado y se actualizará solo.

¿Qué utilidad tiene este nuevo modo de suspensión?

Básicamente la utilidad principal se verá en programas como Correo, el Calendario, Fotos o OneDrive, que podrán actualizar sus contenidos cuando tengamos la tapa del portátil bajada, algo similar a como funcionan nuestros smartphones cuando están bloqueados con la pantalla apagada. De este modo también se podrá aprovechar para que nuestro equipo incluso podrá descargar archivos de gran tamaño o ficheros adjuntos, cuando el dispositivo se encuentra en suspensión. Esto se resumen en que tendremos un modo de espera con un estado de inactividad de bajo consumo que permite que el PC se mantenga actualizado.