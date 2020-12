AeroCentury marca récords en Wall Street al subir más de un 1.300%

Las acciones de la compañía estadounidense AeroCentury, una compañía que alquila aviones y motores a compañías aéreas regionales, se revalorizaron más de un 1.300% en la sesión de este lunes, después de que la compañía dijera que la bolsa de valores estadounidense NYSE aceptó su plan de seguir cotizando en bolsa.

La noticia llegó a impulsar sus acciones hasta un 1.314.07%, pasando a cotizar por debajo de los 3 dólares la semana pasada a más de 38 dólares por título. Más de 34,8 millones de acciones habían cambiado de manos a primeras horas de la tarde, en comparación con un volumen de negociación promedio diario de 65 días de solo 72.410. La acción se detuvo temporalmente por volatilidad.

AeroCentury, con sede en Burlingame, California, dijo en una presentación regulatoria que había recibido una carta de deficiencia de la bolsa de Nueva York en septiembre, destacando que no cumplía con los estándares de cotización.

Posteriormente, la compañía presentó un plan para volver a ajustarse a cumplirlo dentro de los 18 meses posteriores a la recepción de la carta inicial. Tras esa carta la empresa asegura que a finales del mes pasado recibió una misiva de la autoridades del mercado estadounidense en la que le informaba que el plan había sido aceptado con una fecha de finalización prevista para el 11 de marzo de 2022.

Tal fue el shock que la cotización causó, que la empresa se ha visto obligada a remitir un hecho relevante al regulador del mercado en el que asegura que "en vista de la inusual actividad del mercado en las acciones, hoy, la Bolsa de Valores de Nueva York detuvo la negociacióny se comunicó con la compañía de acuerdo con la práctica habitual. Normalmente, la compañía no comenta sobre la actividad del mercado o los rumores. Sin embargo, la compañía confirma que no tiene conocimiento de ningún cambio o desarrollo material no revelado en su negocio y operaciones que explicaría la reciente actividad inusual del mercado". Tras los comentarios de la empresa el mercado ha moderado bastante su impulso y a escasa media hora del cierre la acción 'solo' sube ya un 400%.