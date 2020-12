Los 10 valores estrella para vacunar la cartera

Con el sector automovilístico en plena transformación para reducir las emisiones contaminantes y hacer su negocio más sostenible, el departamento de análisis de Barclays considera que la alemana BMW es una de las mejor posicionadas. Los expertos del banco británico aconsejan sobreponderar acciones de la compañía “Creemos que BMW está cosechando ahora los beneficios de su empuje al vehículo híbrido, mientras prosigue a buen ritmo su programa de eficiencia, valorado en más de 12.000 millones de euros”, explican. Los analistas creen que pocos fabricantes pueden presumir de haber superado sus objetivos de reducción de emisiones de CO2 en Europa este año. Una vez logrado esto y con vistas a 2021 BMW se embarca de lleno en el vehículo eléctrico con tres modelos (iX3, i4 y iNext). Para el próximo ejercicio otro de los catalizadores será la estrategia de posicionamiento en China, una hoja de ruta que ya ha iniciado y que pretende ampliar en los próximos meses para ganar cuota de mercado en el sector de los vehículos de gama alta. A ello los expertos añaden la consolidación de su alianza con la china Brilliance Automotive a partir de mediados de 2022, considerado un elemento clave para recuperar su margen de entre el 8 y 10% en su división de automóviles.

Xavier Brun, responsable de Bolsa europea en Trea AM, considera que en el Viejo Continente existen compañías excelentes, algunas de ellas operan dentro del sector tecnológico, un negocio que en 2020 ha brillado con luz propia. Uno de los exponentes de esta corriente es STMicroelectronics, una empresa con sede en Ginebra que desarrolla, fabrica y comercializa semiconductores. El gestor considera que la cotizada tiene unas perspectivas muy positivas y múltiples aplicaciones. Una de las más inmediatas está en el desarrollo del vehículo eléctrico que le proporcionará una rica fuente de negocio. No solo Trea AM ha reparado en sus posibilidades. Goldman Sachs la incluye como una de las firmas preferidas en varias de sus cestas (compañías cíclicas así como en la lista de empresas con ratios de crecimiento elevados). En un año en el que la inversión en Bolsa no ha estado exenta de altibajos, STMicroelectronics logra escapar a los recortes y a falta de una semana para el cierre del ejercicio se anota un 25%. El optimismo de Brun es compartido por el consenso de los analistas consultados por Bloomberg que le otorgan un potencial de subida del 12,4%. Esta confianza se refleja también en las recomendaciones. El 64% de las firmas que siguen al país aconsejan comprar; el 32%, mantener y el 4%, vender.