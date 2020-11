Elon Musk, a 6.700 millones de superar a Bill Gates como el segundo más rico del mundo

El dueño de Tesla, Elon Musk, está a punto de superar al cofundador de Microsoft Bill Gates y convertirse en la segunda mayor fortuna del mundo, solo por detrás del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

El patrimonio neto de Musk se ha disparado otros 10.200 millones de dólares (8.620 millones de euros), después de que las acciones de Tesla subiesen un 10% gracias a una calificación de Morgan Stanley, que predijo que la empresa estaba a punto de transformarse desde una firma de venta de coches a una compañía con múltiples fuentes de ingresos gracias al software y a los servicios.

Este aumento impulsó el patrimonio de Musk a los 120.000 millones de dólares (101.423 millones de euros), lo que supone tan 'solo' 8.000 millones de dólares (6.760 millones de euros) por debajo de Gates en el Índice de multimillonarios de Bloomberg, una clasificación de las 500 personas más ricas del mundo.

Sin embargo, la fortuna de Musk también subió en unos 7.600 millones de dólares (6.423 millones de euros) el martes, después de que se anunciase que Tesla formará parte del S&P 500, uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos.

En lo que va de año, las subidas en Bolsa del fabricante han hecho que el patrimonio de su fundador crezca en unos 92.400 millones de dólares (78.096 millones de euros), más que cualquier otro miembro de la lista de multimillonarios.

Sin embargo, Musk y Gates no solo 'compiten' por ser la persona más rica del mundo, sino que también en redes sociales, donde el fundador de Tesla aseguró que sus conversaciones con Gates habían sido "decepcionantes" y que este "no tenía ni idea" sobre camiones eléctricos, en respuesta a una publicación de Gates en la que sugirió que la electricidad probablemente no sería una solución práctica para propulsar vehículos pesados de largo recorrido.

Además, la pandemia provocó palabras más duras entre ambos. Musk ha minimizado con frecuencia los riesgos del Covid-19, cuestionando los datos sobre su propagación y fatalidad. Por su parte, Gates desestimó los comentarios de Musk. "Espero que no confunda las áreas en las que no está demasiado involucrado", lamentó, según recoge Bloomberg.