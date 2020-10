Nuevas series y películas de Disney+, Filmin y Starzplay en octubre de 2020

Sin duda, la gran noticia de este mes de octubre en lo que a estrenos se refiere llega de la mano de Disney+ y la segunda temporada de El Mandaloriano, una ficción inspirada en el universo Star Wars que ha conseguido en muy poco tiempo niveles de popularidad dignos de las viejas películas de los 70 y 80. Y la culpa es de ese aprendiz de Boba Fett llamado Mando, al que acompaña un baby Yoda que se ha convertido en un auténtico icono pop. Eso sí, el estreno se hará esperar ya que hasta el 30 de octubre no tendremos el primer capítulo para, posteriormente, ir estrenando nuevas entregas semana a semana.

Por la parte de Filmin, y al margen de algunas películas más que interesantes como "El pelotón chiflado", "Lunas de hiel" o "Instinto básico", lo más destacado lo encontramos en "Under the skin", una película con Scarlett Johansson que se estrenó durante la pandemia, siete años después de su producción, y que pasó sin pena ni gloria por el circuito comercial. Los que no pudisteis ir al cine en su momento os llega ahora la oportunidad de ver esta historia que cuenta con tintes de ciencia-ficción y terror y una protagonista alienígena que seduce a hombres de nuestro planeta en pos de un oscuro objetivo.

Por último llegamos a Starzplay, plataforma que no ofrece demasiados estrenos este mes pero que cuenta con uno especialmente interesante, como es el de la serie "Brave New World", inspirada en la novela "Un mundo feliz" de Aldous Huxley, y que aporta su granito de arena a la hora de imaginar cómo será la sociedad del futuro. Una en la que los individuos solo podrán alcanzar esa felicidad renunciando a conceptos como el de familia, hijos, cultura o arte y que expone una perspectiva radicalmente opuesta a la de "1984" de George Orwell.

Estas son todas las series y películas que llegan en octubre de 2020 a Disney+, Filmin y Starzplay:

Disney+

9 de octubre

Elegidos para la gloria

16 de octubre

Clouds

Santuario de chimpancés

23 de octubre

Dumbo

Érase una vez un muñeco de nieve

30 de octubre

El Mandaloriano (T2)

Filmin

1 de octubre

El Criminal

El último deber

Instinto Básico

El mariachi

Agnes de Dios

Hardcore, un mundo oculto

El pelotón chiflado

Robin y Marian

Rápida y mortal

¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?

3 de octubre

The World Is Full of Secrets

7 de octubre

Under the skin

30 de octubre

Lunas de hiel

Starzplay

1 de octubre

Hanna

Ghost Rider

4 de octubre

Brave new world

22 de octubre

Mad Men (T1a7)

29 de octubre