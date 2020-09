La fusión entre CaixaBank y Bankia creará el banco más solvente del Ibex

Mantener los niveles de capital. El pasado mes de julio el Banco Central Europeo decidió extender hasta el 1 de enero de 2021 su recomendación a la banca de no repartir dividendos y no efectuar recompras de acciones propias con el fin de preservar el capital de las entidades. Esta política, criticada desde las entidades, permite elevar los niveles de capital. Con esta suspensión del dividendo, los bancos no han repartido la remuneración prevista para 2019 y 2020. De hecho, Bankia tenía como objetivo en su plan estratégico que finaliza este año repartir un megadividendo de 1.000 millones.

Ratio de mora. Junto con la preservación del capital, otra de las preocupaciones de los supervisores, a raíz de la pandemia del Covid-19, es el control de la ratio de mora. Bankia, con el 4,9% a cierre del primer semestre ya era la entidad cotizada con el nivel más alto, mientras que CaixaBank registraba un 3,5%. A partir de cálculos propios, la nueva entidad se situaría a la cabeza con una ratio del 4,1%. Esta cifra tiene en cuenta el volumen de dudosos de ambas entidades, pero en el proceso de combinación de negocios normalmente se realizan ajustes y saneamientos de carteras, por lo que el indicador también podría variar a la baja.