La inteligencia artificial ya pilota un caza F-16 mejor que un piloto humano

La interminable saga de máquinas que superan a los humanos tiene un nuevo capítulo. Un algoritmo de IA ha vuelto a vencer a un piloto de caza humano en un combate virtual. El concurso fue el final del desafío AlphaDogfight del ejército de los Estados Unidos, un esfuerzo para "demostrar la viabilidad de desarrollar agentes autónomos eficaces e inteligentes capaces de derrotar a las aeronaves adversarias en un combate aéreo". “

La inteligencia artificial es capaz de ganar al ser humano

En agosto pasado, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, o DARPA, seleccionó ocho equipos que iban desde grandes contratistas tradicionales de defensa como Lockheed Martin hasta pequeños grupos como Heron Systems para competir en una serie de pruebas en noviembre y enero. En la final, el jueves, Heron Systems salió victoriosa contra los otros siete equipos después de dos días de combate aéreo a la antigua usanza, yendo uno detrás del otro usando sólo armas de fuego de nariz. Heron se enfrentó entonces a un piloto de caza humano sentado en un simulador y con un casco de realidad virtual, y ganó cinco asaltos a cero.

El otro ganador en el evento del jueves fue el aprendizaje de refuerzo profundizado, donde los algoritmos de inteligencia artificial consiguen probar una tarea en un entorno virtual una y otra vez, a veces muy rápidamente, hasta que desarrollan algo como la comprensión. El refuerzo profundo jugó un papel clave en el agente de Heron System, así como en el de Lockheed Martin, el segundo finalista.

Hero System DARPA

El algoritmo tiene que adaptarse a la realidad para poder volar correctamente

Matt Tarascio, vicepresidente de inteligencia artificial, y Lee Ritholtz, director y arquitecto jefe de inteligencia artificial, de Lockheed Martin, dijeron a Defense One que intentar que un algoritmo funcione bien en el combate aéreo es muy diferente a enseñar a un software simplemente a "volar", o a mantener una dirección, altitud y velocidad determinadas. El software comenzará con una completa falta de comprensión incluso de las tareas de vuelo más básicas, explicó Ritholtz, poniéndolo en desventaja frente a cualquier humano, al principio. "No tienes que enseñarle a un humano que no debería estrellarse contra el suelo... Tienen instintos básicos que el algoritmo no tiene", en términos de entrenamiento. "Eso significa morir mucho. Golpear el suelo, mucho", dijo Ritholtz.

Tarascio lo comparó con "poner un bebé en una cabina".

Superar esa ignorancia requiere enseñar al algoritmo que hay un costo por cada error pero que esos costos no son iguales. El refuerzo entra en juego cuando el algoritmo, basado en una simulación tras otra, asigna pesados costes a cada maniobra, y luego reasigna esas cargas a medida que se actualizan las experiencias.

Cuando proporcionas reglas generales, limitas su rendimiento. Necesitan aprender por ensayo y error", dijo Ritholtz. En última instancia, no se discute la rapidez con la que una IA puede aprender, dentro de un área de esfuerzo definida, porque puede repetir la lección una y otra vez, en múltiples máquinas.

Una curiosidad: este sistema de combate aéreo, explicaron sus desarrolladores, no necesita mucha potencia, y es capaz de funcionar sobre un chip parecido al NVIDIA Tegra.

No es la primera vez que una IA ha luchado contra un piloto de caza humano en un concurso. Una demostración de 2016 mostró que un agente de IA apodado Alpha podría vencer a un instructor de vuelo de combate humano experimentado. Pero la simulación DARPA del jueves fue posiblemente más significativa, ya que lanzó una variedad de agentes de IA uno contra el otro y luego contra un humano en un marco altamente estructurado.

Elon Musk ya preveia algo parecido

En el pasado, personas influyentes como el El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, indicaba que "la era de los cazas ha pasado". En una mesa redonda en el Air Warfare Symposium de Orlando, en Florida, Musk indicaba que "la guerra con drones es el futuro. No es que yo quiera ese futuro, es simplemente que ese es el futuro".