2

El Festival de Salzburgo recuerda a los artistas exiliados y asesinados por los nazis

Una treintena de adoquines conmemorativos, conocidos en alemán como Stolpersteine, recuerdan desde esta semana a artistas exiliados o asesinados por el nazismo en Salzburgo, según ha informado este martes el Festival de Verano de esta ciudad austriaca. Coincidiendo con su centenario, el Festival de Salzburgo ha querido homenajear a estos artistas, en su mayoría judíos, que tuvieron “una influencia clave en la historia del festival”, comentó la presidenta del certamen, Helga Rabl-Stadler. “Los adoquines ayudan a la paz, no para esperar a que esta llegue, sino para acercarse a ella”, agregó la responsable en un acto al que acudió también el maestro argentino español Daniel Barenboim. “Es magnífico que exista este proyecto, porque el que no enfrenta el pasado no es un ser humano”, manifestó el director de orquesta, quien también tiene la nacionalidad israelí y la palestina. Las piedras, cubiertas con una capa de latón con los datos de las víctimas, se encuentran instaladas en la acera frente a la histórica casa donde nació el célebre compositor Amadeus Mozart, en pleno centro de Salzburgo. Según explicó Thomas Randisek, responsable del comité independiente que coordina los trabajos de investigación e instalación de estos adoquines, es la primera vez que un gesto simbólico de estas características tiene lugar durante la celebración de este evento, que es uno de los emblemas de la ciudad alpina y que convierte la región, durante unas semanas, en el centro de atención de todos los amantes de la música. Así, calificó la cooperación como “muy especial” por lo que representa para todos. El primer adoquín conmemorativo de las víctimas del nazismo fue instalado en Salzburgo en 2007. El artista alemán Gunter Demnig lanzó los Stolpersteine en 1990 como iniciativa contra el olvido y para preservar la memoria de judíos, homosexuales y otras víctimas del régimen nazi. Actualmente, se ha convertido en un proyecto descentralizado que ya cuenta con más de 77.000 adoquines en más de 20 países de Europa.