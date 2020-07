Cómo crear tareas a partir de correos electrónicos en Outlook para móviles

Una de las mejores formas que tenemos de gestionar nuestros correos electrónicos, y atender a los encargos que nos hacen, es convertirlos de una manera rápida en tareas, de esas a las que les ponemos una fecha tope para llevarlas a cabo. Se trata de un sistema muy sencillo pero que depende que las usemos más o menos de lo bien desarrolladas que estén las herramientas que llevamos en el teléfono.

En el caso de Outlook, no era posible crear hasta ahora estas tareas a partir de corres electrónicos que nos llegan a la bandeja de entrada, por lo que debíamos usar una segunda app para gestionar estas cosas, concretamente, To Do, que también es de la propia Microsoft y se integra de manera rápida y sencilla con todos los mensajes y documentos que almacenamos en la cuenta de los norteamericanos.

Actualizada hace unas horas

Microsoft ha comprendido que era necesario integrar algunas de esas funciones de To Do en el gestor de correo electrónico y, por eso, ha actualizado la app de Outlook para iOS y Android para permitir que parte del trabajo lo hagamos de manera inmediata al recibir un email en la bandeja de entrada. En vez de tener que saltar de una aplicación a otra para hacer un simple apunte, ahora todo será posible completarlo desde el gestor de correo.

Cómo crear tareas en Outlook.

Para crear una nueva tarea a partir de un email, solo tenemos que ir a la bandeja de entrada y seleccionar ese mensaje especialmente relevante. Una vez dentro podréis tocar en el icono que tenéis arriba en el centro, el de los tres puntos horizontales, para desplegar un menú con varias opciones. Si miráis abajo del todo veréis una nueva función, que es la de "Crear una tarea", que es fácilmente reconocible porque a la izquierda se puede apreciar el logo de la aplicación To Do.

Una vez que pulsemos allí, pasaremos a otra pantalla donde nos pide que le pongamos nombre a esa tarea. Simplemente escribimos el texto que nos recuerde qué tema es y aceptamos pulsando en el check que veréis arriba a la derecha. A continuación recibiréis un aviso para ver esa tarea y, en ese momento sí, será necesario ir a la aplicación de To Do para afinar más el recordatorio.

Desde Outlook solo podremos añadir esas tareas, pero no gestionarlas en lo que a recordatorios, avisos o plazos de vencimiento se refiere. Y es que el update que han publicado del cliente de correo de Microsoft busca generar rápidamente esas tareas que nos imponemos para, más tarde, afinarlas ya con la auténtica aplicación destinada a esos trabajos.