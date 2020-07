2

Ultrafino

Caja de cerámica y corona de alta tecnología de color verde oliva mate, con diseño de monobloque. Tapa trasera de titanio con cristal de zafiro. Resistencia al agua hasta 3 bar de presión (30 m). Grabado especial en la tapa trasera: Limited Edition One Out Of 2020. Son algunas de las características del nuevo reloj True Thinline automático de Rado, en edición limitada de 2.020 unidades. Emplea una cerámica de alta tecnología, ligera y resistente a los arañazos Transparente y complejo. Ultrafino y mecánico. Precio: 3.100 euros.