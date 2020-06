Wirecard resurge en Bolsa ante el interés del capital riesgo y de la francesa Wordline

La compañía alemana de pagos Wirecard resurge en Bolsa tras haber llegado a caer casi un 99% en apenas una semana ante el escándalo contable por el aguero de 1.900 millones de euros y su declaración de insolvencia. Las acciones de la compañía se disparan más del 180% en el Dax hasta los 3,55 euros por acción. El motivo de esta escalada tras la sangría es el interés del capital riesgo y de la francesa Wordline en la compra de parte de los activos de la empresa alemana.

Wirecard se declaró insolvente la semana pasada sacudida por un presunto fraude de 1.900 millones de euros. La compañía de sistemas de pago electrónicos reconoció haber falseado sus cuentas y no haber presentado un balance firmado.

La Fiscalía de Múnich acusa a la firma de haber inflado el volumen de negocios y el balance con ingresos simulados y de manipulación de mercado.

Wirecard, que reconoció que es muy probable que no existan los 1.900 millones de euros que faltan en dos cuentas fiduciarias en Filipinas, también estudia si es necesario presentar la solicitud de insolvencia para sus filiales. La compañía alemana debía haber presentado la semana pasada el balance definitivo de 2019, pero no lo hizo porque la auditora EY se negó a firmarlo por las dudas sobre la existencia de haberes bancarios en cuentas fiduciarias en Asia por valor de 1.900 millones de euros, sobre los que no había comprobaciones suficientes.

Desde entonces Wirecard, que parecía ser una tecnológica de gran éxito y llegó a sustituir al Commerzbank en el selectivo de Fráncfort en septiembre de 2018, llegó a perder casi un 99% de su valor en Bolsa.