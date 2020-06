Acusan a Tesla de 'publicidad engañosa' en Alemania por su autopilot, ¿y eso?

Elon Musk estuvo buena parte de 2019 anunciando que a finales del año pasado ya tendría una versión bastante operativa de ese nivel 1 de autoconducción, ese que permite que sus coches sean virtualmente autónomos y capaces de circular por cualquier vía. Ahora bien, una cosa es lo que le permiten hacer las autoridades en EE.UU., y otra muy distinta lo que se puede poner en marcha en Europa.

Y es que en nuestro continente, las autoridades han dejado claro en muchas ocasiones que será muy complicado que existan vehículos que puedan definirse como realmente autónomos, por lo que siempre existirá la obligatoriedad de que exista una supervisión activa por parte del conductor, que no podrá dormirse, o ver la tele, o leer mientras el coche circula por la autopista.

El problema surge en el momento que Tesla, a ambos lados del Atlántico, utiliza las palabras "piloto automático" para definir dos modos de conducción muy distintos y eso, parece ser, puede ocasionar problemas legales a los de Elon Musk en Alemania, que es donde se están empezando a mover algunas acciones legales en los juzgados contra su compañía.

"Publicidad engañosa" por la autoconducción

El problema que le ha surgido a Tesla es que el organismo de competencia que regula el mercado alemán cree que los norteamericanos, al vender sus vehículos bajo la promesa de que incluyen un "piloto automático", están llevando a cabo prácticas de "publicidad engañosa" ya que, de manera expresa, el fabricante de coches anuncia que sus EV son capaces de "conducir automáticamente por la ciudad".

Hay que recordar que Tesla se ha esforzado mucho en los últimos meses por permitir a sus coches circular con seguridad por las calles de las ciudades, gracias a unas actualizaciones que incluyeron un mejor reconocimiento de la señalización vertical y los semáforos, lo que sirvió a la empresa para alcanzar uno de los últimos objetivos que le quedaban.

El argumento en el que se basan los tribunales es que, a día de hoy, los coches de Tesla no pueden circular sin conductor porque, entre otras cosas, la legislación que rige en aquel país impide que sea posible, incluso en el caso de que tecnológicamente el coche pudiera hacerlo. Así que al no ser cierto que un vehículo pueda circular solo sin conductor, lo que anuncia Tesla no se ajusta estrictamente a la realidad.

Tesla, presente en este contencioso, alega que la definición de "piloto automático" es simplemente el nombre que define esas funciones que automatizan opciones básicas en la conducción del vehículo, pero recuerdan que siempre informan a sus clientes de que este paquete, opcional, "requiere de un monitoreo activo" cuando está activado, por lo que exigen siempre la atención del conductor por si se produce cualquier imprevisto. Veremos a ver cómo termina...