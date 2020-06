6

La cultura de tiñe de negro contra el racismo

Con una foto en negro en Instagram y bajo el lema Black OutTuesday, el mundo de la cultura mostró este martes su rechazo al racismo y la brutalidad policial en EE UU, tras el asesinato del ciudadano afroamericano, George Floyd, en Minnesota. La actriz Emma Watson, que lidera un movimiento 'He for She', a favor de la igualdad de género y lucha contra el racismo y el sexismo, el actor y bailarín Tom Holland, la modelo Cara Delevingne, y los cantantes Alejandro Sanz y Ricky Martin, son algunos de los artistas que se han unido a la iniciativa. Una protesta silenciosa que surgió desde la industria musical pero a la que se unieron representantes de todos los sectores del mundo musical, que muestran su apoyo a una iniciativa de Jamila Thomas y Brianna Agyemang, dos ejecutivas de Atlantic Records. Las principales discográficas Warner Music Group, Universal Music, Capitol Records, Sony Music, Interscope y sus filiales tanto en España como en América Latina se sumaron a la ola de indignación.