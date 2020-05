4

Ecorange, ganadores del concurso Brandstorm de L’Oréal

Por primera vez en sus 28 años de historia, la final española del juego empresarial Brandstorm, que se celebró este jueves, ha seguido un formato 100% virtual. Más de 200 participantes de 26 nacionalidades diferentes y 53 universidades de toda España han trabajado durante meses para dar con la mejor alternativa a la reducción del plástico en los nuevos lanzamientos de la división de gran consumo de L’Oréal España, con marcas como L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline NY o NYX Professional MakeUp. El equipo ganador, que se impuso a otros seis finalistas, pertenecientes a un total de 12 universidades diferentes, ha sido Ecorange del IE Business School, con el 'leitmotiv' de Orange is the New Green, y la idea de ofrecer una alternativa 100% biodegradable y compostable al PET con la utilización de deshechos de las naranjas y ácido poliláctico (PLA). Los tres ganadores –Anna Semenova, Alberto Gil y Roberto Bonifasi–, se batirán en la final internacional el próximo 23 de junio, cuyo premio es una experiencia de tres meses en Station F, el mayor campus de startups del mundo y la oportunidad de participar en el foro global de jóvenes líderes One Young World. Cada año se reclutan entre 150 y 200 jóvenes promesas para entrar a formar parte de la compañía a través de este juego. En concreto, el año pasado participaron alrededor de 40.000 estudiantes que provenían de más de 65 países.