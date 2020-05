1

El Palau de la Música aprovecha el cierre para recuperar brillo

En el Palau de la Música Catalana, en Barcelona, han pensado que no hay mal que por bien no venga. Por ello, han aprovechado el cierre de las instalaciones, decretado el pasado 13 de marzo, para adelantar una serie de obras de restauración que estaba previsto llevar a cabo a lo largo de 2021. Entre las actuaciones realizadas destaca la limpieza de toda la embocadura escultórica de Massana y Gargallo, algo que no se hacía desde el año 2008 y que hacía que el público percibiese cada vez más ennegrecidas unas figuras que representan los valores del Palau. La idea ahora es ir más allá y detectar incluso posibles grietas en la piedra.