El número de fallecidos se mantiene por debajo de los 100 por tercer día consecutivo

Por tercer día consecutivo, la cifra de muertos diarios se desploma por debajo de la barrera de los 100. Este martes el Ministerio de Sanidad ha registrado 83 nuevas víctimas mortales, un incremento respecto al día anterior, cuando se notificaron 59. La Comunidad de Madrid y Cataluña acumulan la mayoría de ellos, 62. El número de positivos también se ha incrementado ligeramente en un 0,13%, en total hay 295 nuevos contagios diagnosticados con pruebas PCR, casi todos notificados por las comunidades autónomas más afectadas cuyas ciudades principales se encuentran aún en fase 0: la Comunidad de Madrid (92), Cataluña (51) y Castilla y León (37). En total, hay 232.037 positivos y 27.778 personas fallecidas con coronavirus.

"Uno de los objetivos de esta nueva fase que es reducir en 24-48 horas el tiempo entre la primera consulta y el diagnóstico ya lo estamos cumpliendo, si hubiera rebrotes seríamos capaces de detectarlos rápidamente", ha explicado Fernando Simón, coordinador de la emergencia sanitaria.

El número de hospitalizaciones e ingresos en UCI también se mantiene bajo. Este martes hay 166 nuevos hospitalizados, más de un tercio de ellos ha sido comunicado por la Comunidad de Madrid. Se han registrado 11 pacientes que han requerido cuidados intensivos, seis de ellos también en la Comunidad de Madrid, región epicentro de la pandemia en España. "Estamos en unas cifras realmente bajas, los incrementos diarios de hospitalizaciones y UCI se han reducido de una manera importante respecto a los días anteriores", ha explicado Simón.

Simón ha recordado los posibles retrasos debido al fin de semana, "los datos se irán recuperando entre hoy y mañana", ha explicado el experto. "Tenemos que seguir siendo prudentes porque, según los datos del estudio de seroprevalencia no detectábamos más de un 5% de las personas que se infectaban, unas veces porque eran asintomáticas, otras porque sus síntomas eran tan leves que no consideraban entrar en el sistema y otras porque la carga de pacientes fue tan grande en el pico de la epidemia que no se podían controlar", ha indicado Simón que ha insistido en que la evolución es buena aunque "hay que mantener esta evolución para garantizar que el riesgo de rebrotes se reduzca al mínimo".