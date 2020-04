Cómo cambiar el idioma en la app de Apple TV de tu Fire TV Stick

Por suerte, los chavales jóvenes ya manejan de verdad dos (o más) idiomas de manera indistinta y les da igual si el tablet o el móvil ha cambiado de repente a inglés, porque entienden todo lo que les dice a la perfección. Así que es muy probable que no necesiten de un tutorial como este, aunque a partir de ciertas edades se vuelva imprescindible.

El caso es que la aplicación de Apple TV (donde puede accederse a la suscripción de series y películas originales de Apple TV+) en el Fire TV Stick de Amazon tiene algunos problemas con los idiomas ya que pueden colocarse de forma automática en inglés, por lo que es un pequeño jaleo tener que ir serie a serie, capítulo a capítulo, modificando el audio para entenderlo sin problemas.

Cómo cambiar el idioma

A ese problema se une el interface, que es bastante Apple friendly, por lo que un usuario que no esté acostumbrado a cómo resuelve las cosas Apple en sus menús podría tenerle un buen rato dando vueltas hasta dar con la llave. Y no penséis que no existen casos así, algunos conocemos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es ir al menú del Fire TV Stick y seleccionar la app de los de Cupertino.

Una vez que accedamos llegaremos a la página principal, donde aparecen los contenidos destacados que nos preparan en la plataforma. Recordad que aquí no solo podremos ver las series y películas exclusivas de Apple, sino todas nuestras compras y alquileres que hagamos dentro de la tienda digital que tienen todos los dispositivos de los californianos.

Acceder al menú de ajustes en Apple TV.

Como podéis ver en la pantalla superior, hay un icono que es el que Apple utiliza para señalar que estamos ante los ajustes de la aplicación. Es tan pequeño que, como la imagen principal provoque mucho ruido, muchos usuarios no reparan en él y acaban por no saber dónde buscar el cambio de idioma. Pulsando ahí pasaremos a un menú más completo.

Cambiar el idioma en Apple TV.

Es en ese menú donde ya aparecen todas las opciones de cuenta, conectividad, visualización y, por supuesto, el idioma, que podremos cambiar sin problema eligiendo otro distinto al que ya está seleccionado. Recordad que este interface está calcado del que vamos a encontrar en los STB de Apple, tanto los modelos más antiguos, como los FullHD y 4K que llegaron en último lugar a las tiendas. Una vez corregido el idioma y puesto el correcto, toca salir dando back al botón del mando a distancia del Fire TV Stick. ¡Ya está!