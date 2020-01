Iberdrola y Siemens Gamesa aplazan un juicio y acercan un posible acuerdo

Iberdrola y Siemens Gamesa (SG) no vivirán este martes su tercer enfrentamiento en los juzgados desde noviembre pasado. Ambos grupos han solicitado la suspensión de la vista, prevista para las 10 de la mañana en la sala 22 de los juzgados de Bilbao y ante el magistrado Jorge Bermúdez, al frente del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de la capital vizcaína.

Desde las dos corporaciones de la energía no han realizado declaraciones ante un hecho que abre la posibilidad de un acuerdo. Siemens, que controla el 59 % de SG, ya se ha planteado la compra del 8 % en manos de Iberdrola, que además es uno de los principales clientes de los aerogeneradores de su filial eólica.

Los dos juicios anteriores, también en Bilbao y por sendas demandas de Iberdrola contra la gestión de Siemens en su participada renovable, reflejaron la tensión entre los dos grupos, que incluso ha llevado a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, a manifestarse públicamente contra la dirección de SG.

La suspensión del juicio de este martes tiene una validez de 60 días. Desde Iberdrola se apunta a que se debe a "cuestiones procesales", mientras que en SG no han realizado declaraciones.

La semana pasada, el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Bilbao, a cuyo frente está la magistrada Olga Ahedo, estimó parcialmente una de las demandas de Iberdrola, la que hace referencia a las materias reservadas marcadas por Siemens al consejo de administración de SG.

En la práctica, el órgano de gobierno del fabricante de turbinas no puede recibir información sobre proyectos de eólica terrestre que no alcancen un importe mínimo de 500 millones. Ese nivel se eleva a los 1.000 millones para las inversiones en off shore. La eléctrica se quejó porque, en su opinión, esas cuantías son muy importantes y bloquean el acceso del consejo a numerosa información corporativa.

Ahedo, en su sentencia, ha anulado ese umbral de materias reservadas para que los consejeros tengan más datos del día a día de la compañía renovable.

En el juicio que estaba previsto para este 21 de enero, Iberdrola había reclamado la comparecencia como testigo de Michael Sen, el futuro consejero delegado del nuevo grupo con los activos energéticos de Siemens, incluida la filial de SG. La eléctrica considera que esta operación puede deslocalizar totalmente la gestión y las compras de SG, cuya sede actual está en Zamudio (Bizkaia).

También estaba prevista la comparecencia de Markus Tacke, CEO de Siemens Gamesa, y que ya tuvo que declarar el mes pasado en el juicio por las materias reservadas.