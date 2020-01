Increíble pero cierto: hay en desarrollo un videojuego sobre la huida de Carlos Ghosn

Todos sabemos que no hay nada como el factor de oportunidad para conseguir un buen negocio, pero hay veces en las que es difícil separarlo del simple oportunismo. Algo así ha ocurrido con la historia que llevamos viviendo en la última semana alrededor de la huida de Japón de Carlos Ghosn, el ex Presidente de la compañía Nissan-Renault que fue acusado en 2018 de fraude fiscal.

En libertad condicional con vigilancia 24/7, cámaras de seguridad permanentemente enfocadas en él, así como escolta y vigilancia a todas horas por parte de la agentes de la autoridad, todavía resuena su evasión from Japan escondido, según todos los indicios, en una caja donde deberían guardarse instrumentos musicales.

Ghone y gone se llama el videojuego

Como os decimos, un estudio de desarrollo de videojuegos, Wasabi Sushi Studio, ha publicado en Steam, la principal tienda online de juegos para PC, Linux y Mac, el que será su principal novedad para los próximos meses. Se llama Ghone y gone y precisamente nos pone en la piel de un alter ego del empresario brasileño-libanés.

Si miramos su descripción, veremos que la historia guarda semejanzas con las del directivo huido al Libano: "Alguna vez un titán de la industria automotriz y CEO del cártel de corporaciones de Ruso, Nisson y Bishibishi, Loscar Gon, está bajo la supervisión de un país 24/7. Tu papel como Gon es tratar de deslizarte por las brechas más estrechas para escapar del país, usando sobornos y, a veces, escondiéndote en una caja de instrumentos musicales. Diríjase al aeropuerto internacional de Sankai para tomar un vuelo chárter con destino a su país natal, Nonleva".

Ghone is gone, el videojuego de la huída. Steam

Aunque el anuncio del juego, que saldrá a la venta el 23 de enero, ha levantado bastante revuelo, hay que decir que la información gráfica es bastante escasa: apenas pueden verse cinco pantallas y ningún vídeo de su gameplay, lo que quiere decir que es un producto creado en apenas dos semanas para aprovecharse del tirón mediático de este caso.

Por no tener, no tiene ni precio de venta y no hay casi información sobre lo que nos vamos a encontrar. Además, analizando los requisitos técnicos se nota que apenas nos va a exigir un PC potente: un procesador Core 2, con Windows 7, 2GB de memoria RAM y 200MB de almacenamiento en disco duro. Datos que no veíamos desde los videojuegos de hace 15 años.

De todas formas, si os apetece comprobar si sois capaces de escapar de Japón escondidos de cualquier manera, evitando guardias y cogiendo el primer vuelo que nos saque del país, solo tenéis que esperar al día 23 y sentir esa experiencia.