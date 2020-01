Amazfit ZenBuds y PowerBuds: los auriculares de Xiaomi para dormir y hacer deporte

Xiaomi tiene muchas marcas satélites que van especializándose en determinados productos y gadgets. Y en el caso de Amazfit, se trata de un nombre al que rápidamente vinculamos con smartwatch y wearables realmente atractivos. Al menos en diseño, que buscan ir un paso más allá de las propias creaciones de los chinos.

Y cuando hablamos de competir con Apple, no solo con precio se consigue vencerlos en ventas, sino también en diseño, por lo que estos dos modelos de auriculares inalámbricos que acaban de presentar aprovechando la celebración del CES 2020 en Las Vegas son toda una declaración de intenciones respecto de ese competidor de nombre Airpods.

Amazfit ZenBuds, diseñados para dormir

Podrá resultar extraño, pero estos auriculares de Xiaomi están pensados para mejorar nuestro sueño ya que podremos utilizarlos durante toda la noche. ¿Y cómo es eso? Muy sencillo: estos ZenBuds tienen un diseño muy compacto, apenas pesan dos gramos por auricular (sí, habéis leído bien) y son capaces de aislarnos del exterior y reproducir sonidos que nos relajan y ayudan a conciliar el sueño.

Xiaomi Amazfit ZenBuds.

Esto significa que los cascos nos ponen una especie de hilo musical con sonidos de naturaleza (y otros tipos) y deja de reproducirlos cuando ya estamos completamente dormidos. Es en ese instante cuando comienza la monitorización, recopilando datos que servirán para darnos unas pautas muy concretas sobre cómo podemos, en sucesivas jornadas, ir mejorando nuestros hábitos nocturnos. Una vez que llega el amanecer, podremos usarlos de despertador gracias a una suave vibración y un sonido que solo escucharemos nosotros.

Xiaomi Amazfit ZenBuds.

Es más, no penséis que es molesto tenerlos puestos toda la noche, su diseño no sobresale, apenas pesan y se adaptan a nuestro oído para que no nos hagan daño. Eso sí, no podremos almacenar música en ellos y tendremos que conformarnos con los programas que incorpora de músicas relajantes o usarlos, obviamente, emparejados a nuestro terminal. Cuentan con una autonomía de 8 horas y 56 en total con el estuche de carga. Xiaomi no ha publicado cuál será su precio.

Amazfit PowerBuds, destinado a deportistas

Sin embargo, el segundo modelo que han presentado los chinos tiene como objetivos a los deportistas que salen a entrenar o correr, y que necesitan de unos cascos que se fijen bien a sus oídos, que sean resistentes a los líquidos (por aquello del sudor) y el polvo, y que no pierdan calidad de audio cuando reproducimos música o cualquier otro contenido.

Xiaomi Amazfit PowerBuds.

Además de esa certificación IP55 dispone de tecnología Motion beat More, que se encarga de enfatizar los graves de los cascos para ofrecer una mayor calidad de sonido general. Cuenta con una autonomía de 8 horas y, con el estuche, suma un total de 24. Su precio será de 99,99 dólares (90 euros).