Estas son las (más de) 100 aplicaciones que debes borrar ya de tu móvil Android

De vez en cuando nos despertamos con un susto que tiene que ver con los problemas de seguridad que se generan dentro de la Google Play Store de Android, que cada día deja más claro que los de Mountain View no están haciendo bien su trabajo. Es cierto que la naturaleza abierta de su sistema operativo no quiere parecerse a ese coto cerrado que tiene Apple con iOS, pero es seguro que debe existir un término medio que no se lleve por delante la seguridad de sus usuarios.

Porque en los últimos tiempos, usar cualquier aplicación gratuita en nuestros terminales se está convirtiendo en una actividad de riesgo que puede acarrearnos problemas de phising, estafas o, en el menor de los casos, suscripciones a SMS premium o llamadas que nos cuestan un ojo de la cara.

Nueva oleada de apps maliciosas

Ha sido la empresa White Ops Threat Intelligence la que el pasado 19 de diciembre volvió a publicar un listado con lo que definía como las (más de) "100 aplicaciones maliciosas" que podemos encontrar en la Play Store de Android y que de forma conjunta tienen alrededor de 4,6 millones de descargas. Y todas, con un denominador común, la presencia de un módulo de código fraudulento que han bautizado como "Soraka".

Muchas de estas aplicaciones parecen insignificantes, con una utilidad limitada porque se centran en cuestiones como "¿cuándo encontraré el amor?", o algún que otro test que nos va a decir cómo es nuestra personalidad. Apps que son gratis, que llevan publicidad en su interior y que son auténticas bombas de relojería que nos pueden provocar más perjuicios que beneficios. El problema, de todas formas, es que estamos indefensos ya que no existe un control de Google hasta que, en algunas ocasiones, es demasiado tarde.

Nada es gratis, incluso lo gratis

Por desgracia, en los últimos tiempos no hacen sino proliferar las aplicaciones gratuitas, que nos dicen que solo tienen publicidad, pero incluso ese pequeño detalle se convierten en una fuente de riesgos para nuestros smartphones y cuentas bancarias: un solo clic en uno de estos banners y podríamos estar contratando un servicio premium de SMS, o llamadas a precios de oro, que nos van a costar en un solo mes varios cientos de euros. Por lo que el gratis no es gratis. Siempre acabaremos pagándolo.

Aplicación maliciosa dentro de la Google Play Store.

Es por eso que desde la consultora de seguridad hablan de que estas aplicaciones "buscan evitar la detección de instalaciones orgánicas, es decir, sistemas automatizados que encuentran e instalan la aplicación y luego la comprueban en busca de amenazas no deseadas", por lo que son doblemente peligrosas.

A continuación os dejamos la lista completa de las apps que han sido consideradas como amenazas (haced una búsqueda en vuestro terminal y, si la tenéis, borradla).