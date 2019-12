Ibex en directo: el acuerdo comercial sigue tirando de las Bolsas

Pablo Martín

IAG se dispara un 12% y marca récord tras la victoria de Johnson

El grupo de aerolíneas en el que está integrado Iberia, IAG, se dispara en la Bolsa en torno a un 12% hasta los 7,3 euros por título, y marca máximo histórico, después de la victoria arrolladora del Partido Conservador en Reino Unido. Los analistas consideran que este escenario, en el que se da por hecho un Brexit con acuerdo a finales del próximo mes de enero, da tranquilidad a las aerolíneas. Hasta ahora, pendía sobre ellas la espada de Damocles de que no pudieran operar en caso de que no probaran de que estaban controladas en su mayoría por inversores europeos. La potencial y gran amenaza que pesaba para todas las aerolíneas que no superasen la prueba de europeidad estaba en que no podrían realizar vuelos entre países de la UE. Sí podrían hacerlos entre Reino Unido y el resto de los países del club, con el objetivo de no aislar al país.